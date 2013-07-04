《欧洲政经分析》葡萄牙困境折射出欧元区二线国家问题

**与意大利相似**

花旗称，葡萄牙国内对继续实行撙节措施的政治支持逐渐减少，降低了2014年中顺利退出当前救援方案的可能性，同时增加了申请第二轮援助的机率。

“这也增加了该国最终可能会步希腊和塞浦路斯后尘--需要以某种形式进行债务重组的可能性，”花旗分析师在报告中指出。

葡萄牙政局的紧张局面也不禁让人将其与意大利相提并论，意大利前总理蒙堤曾经威胁不再支持其继任者莱塔。

经济方面也有一些令人担忧的相似问题。意大利是经济合作暨发展组织(OECD)34个成员国中唯一一个在2000-2011年间人均国内生产总值(GDP)下降的国家。

Artus表示，与葡萄牙一样，意大利自金融危机以来的经济产出减少了约10%，而这将削弱该国稳定债务与GDP之比的能力。