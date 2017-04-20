调查：若政治状况维持不变 欧元区经济增长将稳定但温和

路透4月20日 - 路透调查显示，分析师预计未来一年欧元区经济增长将稳定但温和，而且这在一定程度上要取决于独立候选人马克龙赢得下个月的法国总统大选。

这一结果表明，预测者和投资者及交易商一样，对政治不确定性感到不安。法国将举行总统大选，极右翼和反欧盟的候选人勒庞在民调中表现有力，尽管没有主要民调结果显示她会赢得大选。

法国是欧盟第二大经济体，因此若出现经济震荡，将波及欧盟。

“若民粹主义候选人勒庞赢得第二轮选举，那么会带来很长一段时间的不确定性时期，因若要法国留在欧盟，她试图谈判更好的条款，”道明证券(TD Securities)首席分析师Beata Caranci表示。

“这一结果无疑会增加全球金融市场的波动性，尤其是欧洲股市、债市和汇市。”

本月稍早对外汇策略师所进行的调查显示，如果法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞在5月的法国总统选举中胜出，欧元兑美元短线料重挫约5%至15年低点附近，接近平价水平。

然对逾80位分析师的最新调查则显示，过去两年来月度路透调查中对欧元区经济成长及通胀的预测几乎变化不大。

“我们的宏观看法不只涉及政策假设，也有政治，尤其是欧洲。举例来说，经济成长预测是基于欧洲大选将不会导致政府试图带领其国家脱离欧元区的看法，”巴克莱总经研究主管Ajay Rajadhyaksha指称。

当被问及哪位总统候选人对法国经济成长最有利时，51位受访者中有30位认为是马克龙；有19位说是菲永；其余两位分析师是认为两位皆是。没有一位认为是勒庞。

图表：reut.rs/2pBAZQr

**欧元区经济料将持稳**

到明年第三季，欧元区每季的经济增长料将持稳在0.4%，持平上个月的调查结果。

预估中值显示今年GDP年增幅为1.7%，明年则为1.6%，符合国际货币基金组织(IMF)的最新预测。

但预计至少直到2019年，通胀率料将一直低于欧洲央行的目标，即接近但低于2%；对今年平均通胀率的最高预估为2.1%。

这些预估不错但并不鼓舞人心，但企业信心调查意外强劲，而且有迹象显示今年初以来物价压力不断上升。

但鉴于通胀前景依然温和，分析师一致认为欧洲央行将在4月27日的货币政策会议上按兵不动。该央行料至少直到2018年第四季将一直维持利率不变。

尽管预计欧洲央行今年全年将按兵不动，但当问及下次可能的行动时，多数分析师称该央行将把资产购买计划延长至2017年12月以后，同时会削减每月资产购买规模。当前欧洲央行每月资产购买规模为600亿欧元。

欧洲央行的下一主要选项将是公布削减资产购买计划，以至最终完全终止该计划。

“欧洲央行退出策略的第一步可能是削减资产购买，而不是升息，”DekaBank分析师Kristian Toedtmann称。

“欧洲央行希望只是非常缓慢地撤走刺激措施。与此同时，该央行似乎无意扩大可购买资产的范围。因此最相符的货币政策正常化方式将是逐步退出量化宽松政策。”(完)