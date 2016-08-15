综述：欧元区经济第二季温和增长 掩盖成员国两极分化表现

路透伦敦8月12日 - 欧元区第二季经济增长速度仅为前季的一半，因德国经济温和放缓不敌意大利意外停滞的影响；这令整个欧元区经济在近期内出现决定性反弹的希望更加渺茫。

欧元区经济第二季第二次估值较前季增长0.3%，较上年同期增1.6%，符合路透调查中分析师的预估，并且表明欧元区在英国6月23日意外公投脱欧之前就已放缓。

虽然调查数据中并未出现英国公投结果对其他欧洲国家经济造成冲击的明确迹象，但官方数据显示，年初呈现的经济活动激增态势转瞬即逝，当局可能还需出台更多刺激举措。

“问题仍在于，即便是这种更低的增长速度能否在第三季得以维持，”ING资深分析师Bert Colijn写道。

“由于英国退欧不确定性压制出口并且工业表现疲弱，看起来消费者似乎不得不担负起推动欧元区经济扩张的重担。”

周四出炉的路透调查显示，没有迹象表明经济很快将全面改善。

欧洲央行和欧元区成员国的决策者面临的挑战是区内各国的经济增长率目前存在很大差异。这些国家要么不愿意，要么不能实施财政刺激。

欧洲最大的经济体德国第二季国内生产总值(GDP)较前季增长0.4%，是路透调查分析师预估增幅0.2%的两倍，按年增幅为3.1%，创出五年最大年增幅。

虽然与年初相比，增幅有所放缓，但增长是受出口和消费者支出带动，使得德国经济表现和前景都优于其他欧元区国家。

所以，尽管欧元区数据整体看来是支持欧洲央行继续采取刺激措施的，但德国似乎没有必要这么做。

不过KfW bank的经济分析师Joerg Zeuner称，英国公投退欧最终还是会带来负面冲击。

“公投退欧的决定将会打击到英国经济，经济放缓将会通过出口受抑而扩散至德国，”他说。“英国是个重要市场，对德国车商而言尤其如此，对化工和制药行业也很重要。”

欧洲第三大经济体--意大利第二季经济则完全没有增长，因工业和国内需求低迷。

意大利去年才刚刚摆脱二战以来最严重的经济衰退，如今又出现零增长，将给总理伦齐带来压力，因为他已经把自己的信誉押在推动经济好转上。

“由于出口下降、政治情势及银行业状况方面的不确定性上升，而且之前股价下跌可能导致负面财富效应并损及信心，我们认为今年下半年成长动能没有太大上行空间，”花旗分析师指出。

欧元区第二大经济体--法国7月末公布的初值也显示经济没有增长。

“在这样的背景下，而且几乎没有迹象显示政府即将放松财政约束，所以欧洲央行仍可能要提供必要的额外支持以促进经济复苏，推动通胀率升向目标水准，”凯投宏观首席欧洲分析师Jonathan Loynes表示。

荷兰的情况则好得多，第二季经济成长0.6%，受服务业以及不错的内需提。西班牙此前公布的第二季数据显示经济增长0.7%。希腊则在旅游业的支撑下经济增长率提高至0.3%。(完)