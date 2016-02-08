欧元区数据：2月Sentix投资者信心指数降至2014年11月以来最低水平

标题新闻：日本政府文件显示贝莱德在东芝持股5.01%，有可能成为困境中的东芝最大股东
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路透柏林2月8日 - 周一公布的调查显示，欧元区2月投资者信心恶化，降幅超过预期，对全球经济的担忧令投资者信心回落至2014年11月以来最低水平。
欧元区2月Sentix投资者信心指数由1月的9.6降至6.0。路透调查的分析师的预估为7.6。
对欧元区经济的预期分项指数由1月的6.3降至1.5，为2014年11月以来最低，投资者对现况的评估指数也连续第三个月下滑，由1月的13.0降至10.5。
追踪德国的指数由1月的18.1降至14.5。
这项调查共访问1,101名投资人，于2月4-6日间进行。(完) (编译 刘静;审校 李军)
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路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
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