欧元区数据：2月Sentix投资者信心指数降至2014年11月以来最低水平

路透柏林2月8日 - 周一公布的调查显示，欧元区2月投资者信心恶化，降幅超过预期，对全球经济的担忧令投资者信心回落至2014年11月以来最低水平。

欧元区2月Sentix投资者信心指数由1月的9.6降至6.0。路透调查的分析师的预估为7.6。

对欧元区经济的预期分项指数由1月的6.3降至1.5，为2014年11月以来最低，投资者对现况的评估指数也连续第三个月下滑，由1月的13.0降至10.5。

追踪德国的指数由1月的18.1降至14.5。