《欧元区政经分析》德国与法国的差异性日渐扩大,势将成为欧洲核心问题

**欧元区核心国家面临的问题**

法国并不是唯一一个难以跟上德国脚步的核心欧元区国家.芬兰经济在2012年萎缩,因其受累于疲弱出口以及电信企业诺基亚所存在的诸多忧患.

荷兰经济正处于衰退,因住房市场低迷损及人们的信心和消费.

根据Jefferies分析师,过去由于荷兰与德国的经济联系密切,慕尼黑Ifo经济研究机构编制的月度景气指数曾是衡量荷兰就业成长的理想领先指标.

不过,Jefferies分析师在一份报告中称,自从2010年以来,两国间的经济关联已经几乎脱轨,这是荷兰过度依赖对欧元区的出口所致.如果负面消息一再出现,荷兰可能会在未来几个月内失去AAA债信评等.

那么,应该如何消除这种差异性呢?

实现欧元区金融状况的正常化将有帮助.由于市场偏好安全的德国银行业,德国的家庭和企业贷款利率要比法国与荷兰低约0.5个百分点.随着银行逐步恢复正常服务,这一利率差异料会弥合.

分析师也将关注改革开展的迹象.荷兰正在检视抵押贷款税项减免方案,而法国已经通过了一部分劳工改革方案,并向就业者提供200亿欧元的减税措施以缩小和德国的竞争差距.

但Spiro表示,法国总统奥朗德面临的任务依旧艰巨.