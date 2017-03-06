欧元区经济回升意味着不再需要ECB超宽松货币政策--德国银行业协会

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透柏林3月6日 - 德国银行业协会BdB周一表示，欧元区经济回升意味着不再需要欧洲央行的超宽松货币政策，同时警告若突然撤回刺激举措则可能震动债市。
“考虑到经济增长和物价前景，欧洲央行提供的异常强劲的货币政策刺激不再是必需的，”BdB称。
“不过，人们普遍担心，货币政策的扩张性下降将导致债市反应过度。”
BdB指出，就政策策略进行明确沟通，将有助于欧洲央行应对此类风险。
周四公布的路透调查显示，欧洲央行或在直至欧洲主要国家大选的这段时间维持政策不变，仅会暗示今年末或明年初逐渐退出超宽松货币政策。
BdB预计，今年德国经济将增长1.4%，逊于去年的增长1.9%，主要归因于日历效应。该机构还预计明年德国经济将增长1.6%。
BdB表示，主要的经济风险包括与英国退欧谈判相关的不确定性、贸易保护主义抬头、以及法国、荷兰和德国大选。(完)
(编译 许娜；审校 刘秀红)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”