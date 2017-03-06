欧元区经济回升意味着不再需要ECB超宽松货币政策--德国银行业协会

路透柏林3月6日 - 德国银行业协会BdB周一表示，欧元区经济回升意味着不再需要欧洲央行的超宽松货币政策，同时警告若突然撤回刺激举措则可能震动债市。

“考虑到经济增长和物价前景，欧洲央行提供的异常强劲的货币政策刺激不再是必需的，”BdB称。

“不过，人们普遍担心，货币政策的扩张性下降将导致债市反应过度。”

BdB指出，就政策策略进行明确沟通，将有助于欧洲央行应对此类风险。

周四公布的路透调查显示，欧洲央行或在直至欧洲主要国家大选的这段时间维持政策不变，仅会暗示今年末或明年初逐渐退出超宽松货币政策。

BdB预计，今年德国经济将增长1.4%，逊于去年的增长1.9%，主要归因于日历效应。该机构还预计明年德国经济将增长1.6%。

BdB表示，主要的经济风险包括与英国退欧谈判相关的不确定性、贸易保护主义抬头、以及法国、荷兰和德国大选。(完)