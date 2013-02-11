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债券 | 2013年 2月 12日 星期二 04:23 BJT

标题新闻: 欧元区财长称正考虑对银行从ESM基金获得的直接援助设定限制

ESM为欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)

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