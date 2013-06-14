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债券 | 2013年 6月 15日 星期六 00:29 BJT

标题新闻：债权人和政府必须为支撑欧元区受困银行作贡献，即便ESM提供直接救助-欧盟文件

ESM为欧洲稳定机制

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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