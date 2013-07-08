《欧元区金融焦点》欧元区决定向希腊提供数十亿欧元援助资金

美国热股：达美航空季度获利好于预期，股价上涨2.5%
该公司公布，第一季净利下降36.3%，至6.03亿美元，或每股收益0.82美元。上年同期分别为9.46亿美元和1.21美元。总营运收益下跌1.1%，至91.5亿美元。
希腊改革对欧元区走出危机仍至为关键，欧元区也需要雅典的合作，以免IMF退出该援助计划。
但这只是欧元区面临的诸多问题中的一个。
上周葡萄牙出现的政治动荡也引发关于该国是否能够完成重回借贷市场所需改革的疑问。雷恩还提醒称，斯洛文尼亚“时间紧迫”。该国银行业坏账规模高达数以十亿计欧元。
但给希腊提供的援助仅可以使其勉强维持运作，从而可能会影响到该国为走出经济衰退所做的努力。希腊有近三分之二的年轻人处于失业状态。
数千名公务员和教师周一稍早走上雅典街头，抗议公共部门裁员。
该公司公布，第一季净利下降36.3%，至6.03亿美元，或每股收益0.82美元。上年同期分别为9.46亿美元和1.21美元。总营运收益下跌1.1%，至91.5亿美元。
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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