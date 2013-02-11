标题新闻: 法国财长称不应排除任何稳定汇率的举措,呼吁采取行动应对欧元波动

韩国金融市场：韩元和韩股均跌至多周低位，受地缘政治风险影响

路透首尔4月6日 - 韩元兑美元 和韩股周四早盘跌至大约三周低位，之前日本首相安倍晋三和美国总统特朗普一致认为，朝鲜的导弹发射是“严重威胁”，从而引发了市场的地缘政治焦虑情绪。 朝鲜周三从东海岸试射弹道导弹，而本周特朗普与中国国家主席习近平将举行会晤。 0227GMT，韩元兑美元 报1,132.2，较周二收盘位1,124.4下跌0.7%，为3月17日以来最低盘中水平。 韩国综合股价指数(KOSPI) 跌0.7%至2,146.76点，为3月16日 以来的盘中最低点。 “特朗普制裁朝鲜的强硬立场，而非朝鲜发射导弹这件事本身，引发 投资者担忧并让韩元承压，”NH Futures外汇分析师Min Gyeong-won称。 该分析师还称，本周的习特会结束后韩元料将恢复涨势。 接近中午时，外资卖超690亿韩元(6,099万美元)韩股，料将连续第四 个交易日卖超韩股。 下跌与上涨个股分别为555档和235档。