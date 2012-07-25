调查：若欧债危机恶化 英国和东欧风险最高

路透伦敦7月25日电---政治风险智库Maplecroft周三公布的一份研究显示， 若欧债危机进一步恶化，英国将成风险最高的外部经济体，因其与欧元区的贸易和银行业联系。

根据与欧元区的商业往来和国内对抗经济放缓的活力，该研究对169个国家进行了排名。

Maplecroft称：“对这些经济体的影响包括工业产出减少、竞争力下降，以及主权债务因不断升高的收益率或升至不可持续的水平。”

研究称，英国的财政困境以及它与欧元区的密切贸易联系使其应对欧债危机进一步恶化的能力“十分有限”。

Maplecroft表示，欧元区大型经济体的崩溃将使英国的贸易减少7%，并促使该国银行业蒙受相当於国内生产总值7%的损失，因其对欧元区银行和主权债的敞口。

中欧、斯堪的纳维亚国家以及科特迪瓦和莫桑比克等非洲大宗商品出口国也入选17个被列为“风险极高”经济体的名单中，而金砖国家中的四大新兴市场--巴西、俄罗斯、印度和中国也存在很高的风险。

根据风险水平，欧盟成员国波兰、匈牙利和捷克分列二、三、四位，瑞典和丹麦则名列第八和第九。

因十分依赖与欧元区的密切贸易和商业往来，很多非洲国家也位於榜单前列。毛里塔尼亚、莫桑比克、摩洛哥和科特迪瓦均入选欧债危机下17个风险极高国家。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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