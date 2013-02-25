法国金融: 欧洲央行执委科尔称法国必须遵守减赤承诺

欧元债市：德债收益率跌至五周低位，因美国数据疲弱及美导弹袭击叙利亚
路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
路透巴黎2月25日 - 欧洲央行执委科尔在周一法国回声报刊载的采访中表示,法国必须对延误2013年财政赤字目标有所节制,并遵守削减基础结构性赤字的承诺.
法国财政部长莫斯可维西周五表示,寻求将2013年财政赤字与经济产出之比为3%的目标推迟到2014年,但是承诺有条不紊地推进削减结构性赤字的计划.
"在2013年法国绝对要遵守削减结构性赤字的承诺,要尽可能不推迟名义目标的实现."科尔在采访中称.(完)
(编译 田建华; 审校 李婷仪)
路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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