法国金融: 欧洲央行执委科尔称法国必须遵守减赤承诺

路透巴黎2月25日 - 欧洲央行执委科尔在周一法国回声报刊载的采访中表示,法国必须对延误2013年财政赤字目标有所节制,并遵守削减基础结构性赤字的承诺.

法国财政部长莫斯可维西周五表示,寻求将2013年财政赤字与经济产出之比为3%的目标推迟到2014年,但是承诺有条不紊地推进削减结构性赤字的计划.

"在2013年法国绝对要遵守削减结构性赤字的承诺,要尽可能不推迟名义目标的实现."科尔在采访中称.(完)