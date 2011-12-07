版本:
中国
国际财经 | 2011年 12月 7日 星期三 08:37 BJT

法国总理：欧元区解体的成本非常高

路透巴黎12月6日电---法国总理菲永(Francois Fillon)周二表示，欧元区解体的成本将非常之大，最高达欧元区最弱经济体全年国内生产总值(GDP)的一半。

他在议会发言时表示："欧元区解体的成本巨大，相当於最强经济体GDP的25%，或较弱经济体GDP的50%。欧洲大陆将经历浩劫。"

菲永表示，他希望德法关於加强欧元区财政治理的总体计划能在明年3月敲定，并在2012年年底前获得批准。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐