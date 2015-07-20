法国总统奥朗德呼吁创建欧元区政府

美国总统特朗普就职演说高举国家主义大旗 誓言“美国优先”
路透华盛顿1月20日 - 特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。
路透巴黎7月19日 - 法国总统奥朗德周日呼吁创建欧元区政府，同时呼吁民众重拾对该欧洲项目的信心。
奥朗德再次提起创建欧元区政府的想法，提议创建“有具体预算和议会的欧元区政府，以确保其民主控制”。创建欧元区政府的想法最早是前欧洲委员会主席雅克·德洛尔（Jacques Delors）提出的。
奥朗德称，欧元区19个成员国选择加入该货币联盟是因为其符合他们的利益，而且无人承担“脱离欧元区的责任”。
“这样的选择需要一个强化的组织，一个为这些国家做决定的先锋，”他说道。
“威胁我们的并非是欧洲（一体化）的过量，而是其机能不全，”奥朗德在《星期日报》(Journal du Dimanche)发表评论文章称。
奥朗德关于欧元区政府的观点立即遭到法国前总统萨科齐的抨击。
“我认为我们不需要再多一个议会，”萨科齐在一个政治集会上称。“我们需要协调经济政策以变得更加强大，我们需要一个不与其他所有欧元区国家唱反调的法国经济政策。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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