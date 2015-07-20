法国总统奥朗德呼吁创建欧元区政府

路透巴黎7月19日 - 法国总统奥朗德周日呼吁创建欧元区政府，同时呼吁民众重拾对该欧洲项目的信心。

奥朗德再次提起创建欧元区政府的想法，提议创建“有具体预算和议会的欧元区政府，以确保其民主控制”。创建欧元区政府的想法最早是前欧洲委员会主席雅克·德洛尔（Jacques Delors）提出的。

奥朗德称，欧元区19个成员国选择加入该货币联盟是因为其符合他们的利益，而且无人承担“脱离欧元区的责任”。

“这样的选择需要一个强化的组织，一个为这些国家做决定的先锋，”他说道。

“威胁我们的并非是欧洲（一体化）的过量，而是其机能不全，”奥朗德在《星期日报》(Journal du Dimanche)发表评论文章称。

奥朗德关于欧元区政府的观点立即遭到法国前总统萨科齐的抨击。

“我认为我们不需要再多一个议会，”萨科齐在一个政治集会上称。“我们需要协调经济政策以变得更加强大，我们需要一个不与其他所有欧元区国家唱反调的法国经济政策。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。