欧洲政经：若法国减赤努力不够，或有必要实施制裁--执委

南非汇市：兰特上涨，因美元走软
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透巴黎2月23日 - 欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西周一称，若欧盟和法国无法就该国减赤和改革努力是否到位达成一致看法，或有必要对法国实施制裁。
欧盟执委会本周将决定法国经济改革及恢复公共财政秩序的努力是否足够。
“我希望我们能达成良好协议，良好的协议好过糟糕的制裁，”莫斯可维在法国电视2台称。“但若不能达成一致意见，可能有必要进行制裁。”
莫斯可维称，改革法案旨在放宽对各种专业的限制，这一努力方向是正确的。(完) (编译 王丽鑫；审校 高琦)
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
旧金山联储总裁威廉姆斯 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。