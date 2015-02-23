欧洲政经：若法国减赤努力不够，或有必要实施制裁--执委

路透巴黎2月23日 - 欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西周一称，若欧盟和法国无法就该国减赤和改革努力是否到位达成一致看法，或有必要对法国实施制裁。

欧盟执委会本周将决定法国经济改革及恢复公共财政秩序的努力是否足够。

“我希望我们能达成良好协议，良好的协议好过糟糕的制裁，”莫斯可维在法国电视2台称。“但若不能达成一致意见，可能有必要进行制裁。”