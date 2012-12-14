欧洲金融: 欧盟领导人达成银行业监管协议后,就下一步行动产生分歧

标题新闻：知名债券基金经理冈德拉克称10年期美债收益率将跌穿2.25%，因全球投资者寻求避险
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主持此次峰会的范龙佩告诫各国领导不可自满,他称,"我们拥有一流的储备货币,以及一个二流的经济和货币联盟.只要一日不解决这一问题,就会容易受到冲击."
一位外交官称,范龙佩告诉各成员国及政府首脑称,如果不能就处理破产银行的机制快速达成协议,统一的银行业监管机构就将无效.
欧洲央行(ECB)总裁德拉吉敦促领导人加快就业市场、养老金和福利体系的改革,并使服务业自由化,同时不放松财政纪律.
据引述,德拉吉称,"如果在这一背景下,世人看到成员国政府放松政策,我们将很快失去信用."
以英国和波兰为首的非欧元区国家呼吁欧元区领导人关注于保护及完善欧洲单一市场,避免加剧欧元区国家和非欧元区国家分歧的动议.
英国首相卡梅伦称,英国愿意帮助欧元区在一体化的道路上前进,但对其他不愿加入欧元区的成员国,必须要有灵活性.(完)
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民调显示，法国极右派总统候选人在4月和5月总统选举前的支持率强劲，令投资者担忧，这也扶助德债收益率下跌。德国是欧元区最大的经济体，是发行欧元区指标公债的国家，德国公债被公认为是全球最安全资产之一。