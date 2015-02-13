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货币新闻 | 2015年 2月 13日 星期五 18:11 BJT

表格：欧元区第四季GDP初值按季及按年增幅均高于预估

路透布鲁塞尔2月13日 - 欧盟统计局周五公布，欧元区第四季国内生产总值(GDP)初值为较前季增长0.3%
，较上年同期增长0.9%。

    路透调查中的分析师此前预计，欧元区第四季按季增幅为0.2%，同比增幅为0.8%。
    
    GDP经季节调整增幅(%)：
                 
                   较上季                         较上年同期
                    2014                           2014
                  -----------------------------  ---------------------------       
                   Q4   调查    Q3    Q2    Q1    Q4   调查    Q3    Q2    Q1    
    欧元区        0.3   0.2*   0.2   0.1   0.3   0.9   0.8**  0.8   0.8   1.1
    欧盟          0.4          0.3   0.2   0.4   1.3          1.3   1.3   1.5 
    
    注：(*)路透访查的51位分析师预估区间为0.1-0.4%
        (**)路透访查的32位分析师预估区间为0.6-0.9% (完)
    
  

 (编译 杜明霞；审校 王兴亚)
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