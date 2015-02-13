表格：欧元区第四季GDP初值按季及按年增幅均高于预估

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透布鲁塞尔2月13日 - 欧盟统计局周五公布，欧元区第四季国内生产总值(GDP)初值为较前季增长0.3% ，较上年同期增长0.9%。 路透调查中的分析师此前预计，欧元区第四季按季增幅为0.2%，同比增幅为0.8%。 GDP经季节调整增幅(%)： 较上季 较上年同期 2014 2014 ----------------------------- --------------------------- Q4 调查 Q3 Q2 Q1 Q4 调查 Q3 Q2 Q1 欧元区 0.3 0.2* 0.2 0.1 0.3 0.9 0.8** 0.8 0.8 1.1 欧盟 0.4 0.3 0.2 0.4 1.3 1.3 1.3 1.5 注：(*)路透访查的51位分析师预估区间为0.1-0.4% (**)路透访查的32位分析师预估区间为0.6-0.9% (完) (编译 杜明霞；审校 王兴亚)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)