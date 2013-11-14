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货币新闻 | 2013年 11月 14日 星期四 18:20 BJT

表格：欧元区第三季GDP初值较前季成长0.1%，不及预估的增长0.2%

路透布鲁塞尔11月14日 - 欧盟统计局周四公布，欧元区第三季国内生产总值(GDP)初值为较前季上升0.1%，较上年同期下滑0.4%。

GDP经季节调整增幅(%)：

较上季 较上年同期

2012 2013 2012 2013

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Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 欧元区17国 -0.5 -0.2 0.3 0.1 -1.0 -1.2 -0.6 -0.4 欧盟28国 -0.4 -0.1 0.3 0.2 -0.7 -0.8 -0.2 0.1

* 路透访问的分析师预测欧元区第三季GDP较前季增长0.2%，较上年同期萎缩0.3%。(完)

(编译 李春喜 审校 艾茂林)

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