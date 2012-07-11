德国敦促最高法院速对纾困基金裁决

* 德国最高法院没有设定具体裁决日期

* 没有德国批准,纾困基金就不能投入运作

* 德国财长警告拖延裁决的後果

* 最终裁决结果可能影响今後欧盟整合计划

路透德国卡尔斯鲁厄7月10日电---德国最高法院周二同意审理指控欧盟纾困基金和新预算规定的诉状,但没有给出裁决日期,让投资者继续为欧元区危机能否解决焦虑不安.

德国财长朔伊布勒敦促宪法法院速速做出决定,并称对这些抗危机工具的审批若是拖太久,会掀起金融市场动荡,并削弱对欧元的信心.

他在持续一天的听证会上对宪法法院八名大法官称:"我们正处於非常严峻的情况下.没人能预测将会发生什麽."

朔伊布勒称,自己并不想给最高法施加不当的压力,但补充称:"欧元要麽稳定,要麽瓦解,後者会带来难以预测的後果."朔伊布勒热切支持加强欧洲一体化.

法律专家和政界人士曾清楚表示,周二的听证会不会对这个复杂的案子有任何裁决,但金融市场正焦急寻找欧元区正逐渐控制住债务危机的明确迹象.

欧元兑美元和日圆稍早急跌,因投资者对德国批准欧洲稳定机制(ESM)可能进入漫长的法律程序而感到惴惴不安.德国是欧洲最大的经济体.

德国财政部在周二稍晚发表声明,表示相信宪法法院将最终驳回针对ESM和欧洲财政协议的指控,并裁定两者符合德国宪法.

"欧洲财政协议和ESM是迈向欧洲稳定联盟的重要步骤.他们是密不可分的,也是化解这场危机的基本前提.他们展现了团结和稳定相互依存的基本道理,"该声明称.

**关系重大**

原告包括来自德国总理默克尔中右翼联合政府的倒戈者,他们指称ESM和欧洲财政协议破坏德国预算主权,逾越了德国宪法对欧洲统整的容忍限度.

他们希望向法院请求紧急禁制令,以阻止德国总统高克(Joachim Gauck)签署ESM和欧洲财政协议成为法律,但这取决於各方对立法主旨的论辩,可能耗时数月.高克总统曾表示,他将等到德国宪法法院批准後再签署.

若失去德国的支持,原定7月1日,後推延至7月9日付诸实施的ESM无法生效,这一事态恐将迅速导致多个欧元区高负债国陷入破产境地.

政府希望法院在数周之内作出裁决,以驳回发出禁制令的请求.

周二晚间除审查原告诉状之外,尚不清楚法官是否也会按照政府的要求加快评估ESM和财政协议是否符合宪法.

在听证会上,宪法法院院长福斯屈勒(Andreas Vosskuhle)表示,可能需要两到三个月的时间才能完成"非常全面的总结评估",但他强调,这只是法院面临的一个选项.

福斯屈勒称,"政治方面,非常形势和危机通常需要非常举措,"并补充道,法官了解本案的广泛影响,但也必须保护原告反对ESM的权利.

德国财政部长朔伊布勒让法官更加相信本案事关重大.

朔伊布勒表示,"原预计在7月生效的ESM若被大幅推迟,或将对德国以外市场带来巨大的不确定性,并会导致外界对欧元区有能力及时作出必要决策的信心大减."

"一些欧元区成员国最终会面临更严重的融资问题,这或将引发外界质疑整个欧元区的稳定性."

德国央行总裁魏德曼的论调更加消沉,他在宪法法院表示,即便迅速批准这些纾困工具,或许也不能保证危机就要结束.

德国政府称,议会在6月底就以三分之二的多数赞成票通过了这些抗击债务危机的工具,赋予其合法性.

但法庭外面的抗议者声称,纾困基金和财政协定使德国在预算权等核心议题方面向欧盟让渡太多权力.

德国宪法法院法官们常常成为欧洲一体化进程的绊脚石,尤其是先前他们在2009年阻挠以里斯本条约更替欧盟宪章,以保卫德国下议院职能.

自欧债危机爆发以来,宪法法院多次在该问题上指责默克尔政府,不过从未真正判定任何纾困措施为非法,不论是对希腊还是对其他欧元区国家的纾困.(完)

--编译 程琳/肖群英/王翔琼;审校 张明钧

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