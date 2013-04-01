德国自视有责任领导欧洲复苏

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Paul Taylor

路透柏林4月1日 - 凭借坚实的财政、强劲的出口和低失业率，德国越发将自己视为欧洲的领袖，有责任确保欧洲的团结，带领各国走出困境。

但是其他国家并不买账。塞浦路斯、希腊、意大利和西班牙人都公开表示对德国总理默克尔不满，而以法国为首的其他国家也表现出闷闷不乐。

德国政客和官员的态度是，自身强劲的经济让德国有责任领导欧元区国家，即使这样会让他们在欧洲不那么受欢迎。

“德国政客很享受这种感觉。他们经常告诉其他欧元区国家如何管理经济，认为德国是欧元区整体的模板。”欧洲改革中心首席经济学家Simon Tilford说道。

很多匿名发表评论的德国政客表明了德国的态度：作为欧元区最大和最有活力的经济体，德国对欧元区存亡承担着独特的责任。

潜台词则是：因为德国是救助的主要出资国，如果欧元区瓦解，德国的损失是最大的，他们必须确保其他欧元区国家削减赤字、执行改革并避免犯下可能导致欧元区解体的错误。

德国对欧盟委员会和欧洲央行保持坚定立场、不向政治压力低头的能力并不太有信心。

因此，德国坚持要求国际货币基金组织参与所有的欧元区金融救助，而自己则充当起黑脸的角色，即使这样会导致默克尔的形象受损或抗议者将其描述为纳粹。

一些欧元区国家和很多经济学家认为，默克尔提出的欧洲全面财政紧缩方案导致衰退加剧，失业率升高，可能将主权债务危机变成一场社会和政治风暴。

“现在延长节支存在风险，可能既不能削减赤字，又会导致政府不受欢迎，而平民主义者将会在选举中战胜现任政府。”法国总统奥朗德上周警告称。

“我完全同意欧洲国家必须严格纪律，尤其是法国。但是这并不意味着节支，因为坚持节支将不只会导致欧洲经济衰退，还会引发事态失控。”

奥朗德的评论引发德国的不满。德国领导人们觉得法国没有采取措施应对欧洲和自身经济面临的危机。

“意志和觉悟不足。需要的是紧急回头。他们的减赤计划仍不明朗。”一名亲法的德国议员说道。（完）