德国民众对默克尔的存款安全承诺心存疑虑

路透柏林3月26日 - 德国《Stern》杂志和RTL电视台周二公布的一项民调显示，尽管德国总理默克尔保证该国民众存款账户是安全的，但绝大多数德国人对这一说法表示怀疑。现在距德国大选还有六个月。

德国人非常担心自己的储蓄不保，此次民调发现，54%的德国人现在担心他们的存款安全，只有41%的人相信默克尔的保证。

此次民调进行的时间是从3月18日至3月22日，共对2,504名选民进行了调查。民调进行前，塞浦路斯刚刚与国际金主达成初步的救援协议，根据当时达成的协议，塞浦路斯将对所有的银行存款征税。后来塞浦路斯又与欧盟达成新的协议，将只针对较为富裕的银行储户。

《Stern》杂志称：“迄今总理在欧元区危机中获得了无上地位。现如今，她‘铁血宰相’的称号首次受损。54%的选民不再相信她的承诺，即他们的存款是安全的。”

德国人对任何可能危及其储蓄安全的风险迹象都会做出强烈反应。二战结束后，很多德国人在1948年的货币改革中失去了绝大多数储蓄，而20世纪20年代早期，他们的储蓄因超级通货膨胀而化为乌有。

这些历史教训也部分解释了德国政府为何一直在欧元区撙节措施上采取坚定立场。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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