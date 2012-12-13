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货币新闻 | 2012年 12月 13日 星期四 16:50 BJT

欧洲政经: 德国总理梅克尔称,欧盟银行业联盟协议保障德国利益

梅克尔还称赞了希腊为改革做出的努力，称她预计欧元区部长将于周四批准拨付下笔救助款.(完) (编译 程琳; 审校 高琦)

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