默克尔：欧洲摆脱危机后将更强大

标题新闻：知名债券基金经理冈德拉克称10年期美债收益率将跌穿2.25%，因全球投资者寻求避险
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
(本文由路透中文网编译提供)
路透柏林12月13日 - 德国总理默克尔(梅克尔)周四表示，只要欧洲有勇气进行旨在增强竞争力等方面的改革，欧洲将在债务危机后变得比危机前更加强大。
“我们需要改革的勇气，因此我确信欧洲摆脱危机后将更为强大。”默克尔对德国下议院称。
“这是我们所处时代的伟大使命。”默克尔在前往布鲁塞尔参加欧盟峰会前表示。
默克尔微笑着称，德国已经摆脱2008/09年金融市场危机，并变得更为强大。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
民调显示，法国极右派总统候选人在4月和5月总统选举前的支持率强劲，令投资者担忧，这也扶助德债收益率下跌。德国是欧元区最大的经济体，是发行欧元区指标公债的国家，德国公债被公认为是全球最安全资产之一。