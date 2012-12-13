默克尔：欧洲摆脱危机后将更强大

路透柏林12月13日 - 德国总理默克尔周四表示，只要欧洲有勇气进行旨在增强竞争力等方面的改革，欧洲将在债务危机后变得比危机前更加强大。

“我们需要改革的勇气，因此我确信欧洲摆脱危机后将更为强大。”默克尔对德国下议院称。

“这是我们所处时代的伟大使命。”默克尔在前往布鲁塞尔参加欧盟峰会前表示。

默克尔微笑着称，德国已经摆脱2008/09年金融市场危机，并变得更为强大。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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