默克尔被媒体妖魔化成终结者

路透柏林6月28日电（记者 Madeline Chambers）---德国总理默克尔因对欧元区危机立场强硬，沦为遭到新一波尖锐攻击的对象，被欧洲媒体妖魔化为红眼终结者，成了皮肤松弛的海报女郎和凶残的啃食希腊人的罗马神话人物。

默克尔坚持要求希腊以财政节支换取援助，遭受希腊民众憎恨，她忍受着自己被套上纳粹制服合成照的恶搞；在本周欧盟峰会召开之际，她进一步被塑造成野蛮残酷的形象并伴有相关报导。

作为欧洲最大经济体的领导人，默克尔面临来自从欧元区到美国众多政客的压力与日俱增，各方都在敦促她出手化解这场威胁全球经济的债务危机。

但在共同承担欧洲债务、削减公共支出等问题上，默克尔一直不愿作出让步，这不只是因为这样做提升了她在德国选民中的支持率。

英国左翼杂志《新政治家》（New Statesman）上周在杂志封面将默克尔抨击为终结者，给她穿上了施瓦辛格式的黑夹克，还配上了闪闪发亮的机器眼，并赫然配上“欧洲最危险的领导人”的大标题。

该杂志主编哈桑（Mehdi Hasan）在一篇文章中称，默克尔是正在摧毁欧洲的“财政紧缩偏执狂”，对全球繁荣和秩序而言，她是比伊朗总统艾哈迈迪内贾德及朝鲜的金正恩更危险的人物。

“默克尔是自希特勒以来最危险的德国领导人，”哈桑写道，并补充说，在她的领导下，德国再次被国际社会孤立、憎恶，也令人生畏。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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