阿根廷总统赞扬希腊人在公投中说“不”

路透布宜诺斯艾利斯7月5日 （记者 Hugh Bronstein） - 全球市场可能会因希腊周日的公投结果而焦虑不安，但阿根廷总统克里斯蒂娜却高调对此表示欢迎。阿根廷在十多年前遭遇过一场类似的危机。

以大力扞卫其非常规政策知名的克里斯蒂娜在Twitter上发言称，希腊的公投结果是“民主和尊严的大捷”。

“希腊人民对为了债务重组可能施加给他们的无法接受和羞辱性的条款说了‘不’，”她在Twitter上说道。“我们阿根廷人知道这意味着什么。我们希望欧洲和欧洲领导人明白这个讯息……那就是你们不能强迫任何人签署他们自己的死刑执行令。”

阿根廷2002年发生危机时对一千亿美元的债券违约，危机令数百万阿根廷中产阶级陷于贫困。到第二年，依靠大豆作物大丰收的帮助，阿根廷经济重新开始增长。

但2002年的危机仍在拖累阿根廷的财政。

克里斯蒂娜经常抨击因阿根廷无法在13年前偿还债务而对该国提起诉讼的债券持有人。（完）

编译：刘珞焱 发稿：程芳

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