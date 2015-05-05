欧洲政经：希腊债务谈判取得进展，但尚为有突破--奥地利财长

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透维也纳5月5日 - 奥地利财长Hans Joerg Schelling周二表示，希腊与国际债权人的谈判取得了进展，但没有突破，他不能确定下周是否能达成协议。
“根据今天的情况，我根本无法确定，因为我们没有任何最终的文件，”当记者问及下周一欧元区财长会议能否达成协议时，Schelling回答道。
“欧元区工作组的与会者告诉我们，谈判的气氛很好，希腊在有些方面改变了立场，倾向于债权人的要求，但对于一些问题，似乎还没有采取必要行动。我猜测周末会继续密集的谈判。”(完)
(编译 李春喜 审校 张明钧)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。