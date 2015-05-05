欧洲政经：希腊债务谈判取得进展，但尚为有突破--奥地利财长

路透维也纳5月5日 - 奥地利财长Hans Joerg Schelling周二表示，希腊与国际债权人的谈判取得了进展，但没有突破，他不能确定下周是否能达成协议。

“根据今天的情况，我根本无法确定，因为我们没有任何最终的文件，”当记者问及下周一欧元区财长会议能否达成协议时，Schelling回答道。

“欧元区工作组的与会者告诉我们，谈判的气氛很好，希腊在有些方面改变了立场，倾向于债权人的要求，但对于一些问题，似乎还没有采取必要行动。我猜测周末会继续密集的谈判。”(完)