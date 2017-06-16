希腊获得85亿欧元贷款 IMF同意加入纾困计划

东芝称愿意与西部数据就出售芯片部门争端进行洽商
路透东京6月23日 - 日本东芝表示，愿意与西部数据就双方因东芝出售旗下芯片部门而起的争端进行洽商。
路透卢森堡6月15日 - 欧元区金主周四同意向希腊发放85亿欧元(95亿美元)贷款，将该国从违约边缘拉回，并提供了一些关于2018年潜在的债务减免的细节，国际货币基金组织(IMF)也同意加入纾困行动。
该决定是在卢森堡召开的欧元区财长会议上做出的，IMF总裁拉加德参加了本次会议，之前希腊完成了国际金主要求的在本阶段纾困必须进行的所有改革。
欧洲稳定机制(ESM)总裁雷格林在会后的记者会上表示，贷款将分两阶段发放。
首批贷款为7月初发放77亿欧元，用于偿还69亿欧元的希腊到期债务，以及8亿欧元的欠款。
雷格林称，“夏天过后”还将发放8亿欧元贷款。
拉加德在记者会中表示，IMF将参与纾困，为希腊提供了不到20亿美元的备用资金，贷款期限将到2018年中期，届时欧元区对该国的纾困计划也将结束。
然而IMF不会向希腊发放任何资金，直到欧元区提供关于可能在2018年减免希腊债务的更多细节，从而使IMF能够估算希腊债务的可持续性。
拉加德表示，备用资金安排可以为欧元区、希腊和IMF争取时间，以制定出2018年债务减免的细节。她并称，周四达成的协议是仅次于全面债务协议的第二佳解决方案。
为了满足IMF获得更多希腊债务减免细节的要求，欧元区财长会议在声明中称，2018年将准备考虑将希腊贷款的期限和宽限期延长零到15年。目前的平均年限为30年。
但财长会议未提供进一步的细节，IMF称不足以计算希腊债务的可持续性。
希腊债务减免谈判在德国很难获得认同。做为纾困计划最大的资金贡献国，德国9月将迎来大选，不愿因讨论减免希腊的债务而触怒对纾困有疑虑的选民。
德国政府也希望保有对希腊的影响力，确保纾困计划规定的改革能够得以实施。(完)
(编译 郑茵/张荻； 审校 龚芳 李婷仪)
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