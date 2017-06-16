希腊获得85亿欧元贷款 IMF同意加入纾困计划

路透卢森堡6月15日 - 欧元区金主周四同意向希腊发放85亿欧元(95亿美元)贷款，将该国从违约边缘拉回，并提供了一些关于2018年潜在的债务减免的细节，国际货币基金组织(IMF)也同意加入纾困行动。

该决定是在卢森堡召开的欧元区财长会议上做出的，IMF总裁拉加德参加了本次会议，之前希腊完成了国际金主要求的在本阶段纾困必须进行的所有改革。

欧洲稳定机制(ESM)总裁雷格林在会后的记者会上表示，贷款将分两阶段发放。

首批贷款为7月初发放77亿欧元，用于偿还69亿欧元的希腊到期债务，以及8亿欧元的欠款。

雷格林称，“夏天过后”还将发放8亿欧元贷款。

拉加德在记者会中表示，IMF将参与纾困，为希腊提供了不到20亿美元的备用资金，贷款期限将到2018年中期，届时欧元区对该国的纾困计划也将结束。

然而IMF不会向希腊发放任何资金，直到欧元区提供关于可能在2018年减免希腊债务的更多细节，从而使IMF能够估算希腊债务的可持续性。

拉加德表示，备用资金安排可以为欧元区、希腊和IMF争取时间，以制定出2018年债务减免的细节。她并称，周四达成的协议是仅次于全面债务协议的第二佳解决方案。

为了满足IMF获得更多希腊债务减免细节的要求，欧元区财长会议在声明中称，2018年将准备考虑将希腊贷款的期限和宽限期延长零到15年。目前的平均年限为30年。

但财长会议未提供进一步的细节，IMF称不足以计算希腊债务的可持续性。

希腊债务减免谈判在德国很难获得认同。做为纾困计划最大的资金贡献国，德国9月将迎来大选，不愿因讨论减免希腊的债务而触怒对纾困有疑虑的选民。

德国政府也希望保有对希腊的影响力，确保纾困计划规定的改革能够得以实施。(完)