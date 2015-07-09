版本:
中国
国际财经 | 2015年 7月 9日 星期四 14:37 BJT

希腊银行业协会称国内银行现金流动性可支撑到下周一

路透雅典7月9日 - 希腊银行业协会负责人Louka Katseli周四称，服务公众的希腊的银行取款机的流动性资金可以持续到下周一。

“我们知道，在周一前一切都是可以保证的，”Katseli对希腊Skai TV称。

希腊当局已将国内银行停业期延长到7月13日，并且将每日现金提取额限制为60欧元。希腊与国际债权人关于救助方案的谈判破裂后，该国的银行从6月29日开始停业。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐