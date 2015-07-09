希腊银行业协会称国内银行现金流动性可支撑到下周一

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透雅典7月9日 - 希腊银行业协会负责人Louka Katseli周四称，服务公众的希腊的银行取款机的流动性资金可以持续到下周一。
“我们知道，在周一前一切都是可以保证的，”Katseli对希腊Skai TV称。
希腊当局已将国内银行停业期延长到7月13日，并且将每日现金提取额限制为60欧元。希腊与国际债权人关于救助方案的谈判破裂后，该国的银行从6月29日开始停业。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。