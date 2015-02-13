《独家新闻》ECB上调希腊ELA上限是因银行存款外流加速和以防万一-消息人士

南非汇市：兰特上涨，因美元走软
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透雅典2月13日 - 希腊银行业消息人士周五表示，欧洲央行(ECB)上调希腊央行向该国银行业提供的紧急流动性上限，是因银行储蓄外流加速，且欧洲央行希望下周在布鲁塞尔就该国债务问题举行磋商时确保银行业的流动性。
欧洲央行周四将希腊银行业可从希腊央行紧急流动性援助(ELA)窗口获得的流动性上限上调约50亿欧元，至650亿欧元，有效期至2月18日。届时，欧洲央行将对ELA上限重新进行评估。
一位银行业消息人士称，欧洲央行此举有多种原因。“一些银行可能需要动用更多的ELA，”一位在希腊四大银行之一供职的资深银行家说，“但我认为，欧洲央行是想在2月18日前让银行的流动性更宽裕些。”
他说，最近希腊的银行日均存款外流规模达3-5亿欧元。
另一位银行高管也提供了类似的数据。
欧元区财长下周一将在布鲁塞尔开会，各方将力图达成协议，使希腊在与国际金主重新协商债务解决方案时不至于资金枯竭。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。