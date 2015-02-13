《独家新闻》ECB上调希腊ELA上限是因银行存款外流加速和以防万一-消息人士

路透雅典2月13日 - 希腊银行业消息人士周五表示，欧洲央行(ECB)上调希腊央行向该国银行业提供的紧急流动性上限，是因银行储蓄外流加速，且欧洲央行希望下周在布鲁塞尔就该国债务问题举行磋商时确保银行业的流动性。

欧洲央行周四将希腊银行业可从希腊央行紧急流动性援助(ELA)窗口获得的流动性上限上调约50亿欧元，至650亿欧元，有效期至2月18日。届时，欧洲央行将对ELA上限重新进行评估。

一位银行业消息人士称，欧洲央行此举有多种原因。“一些银行可能需要动用更多的ELA，”一位在希腊四大银行之一供职的资深银行家说，“但我认为，欧洲央行是想在2月18日前让银行的流动性更宽裕些。”

他说，最近希腊的银行日均存款外流规模达3-5亿欧元。

另一位银行高管也提供了类似的数据。