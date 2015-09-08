希腊金融：银行业坏账率降至45%左右--报载

路透雅典9月8日 - 希腊报纸Kathimerini周二援引银行人士的估算称，该国银行业坏账已经降至总贷款的45%左右，而且可能进一步降低。6月底希腊实施资本管制之后，银行业坏账达到顶峰。

最新官方数据显示，第一季末时希腊银行业坏账为40.8%。

该报称，7月银行业情况恶化，除了资本管制之外，希腊银行业停业一周。以往正常还贷的客户中仅有15%正常还贷。

报导称8月80%的借款人恢复按时还贷，银行业人士预计本月会进一步好转。

根据希腊的第三次救助协议，最多250亿欧元的资金将用于补充银行资本金。内幕人士称，申请的总额可能介于100-150亿欧元之间。(完)