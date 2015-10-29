版本:
中国
债券 | 2015年 10月 29日 星期四 22:46 BJT

标题新闻：欧洲央行对希腊四大银行进行的压力测试结果料显示资本总缺口约140亿欧元-消息人士

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐