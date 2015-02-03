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债券 | 2015年 2月 3日 星期二 20:14 BJT

欧洲金融：希腊债务不可持续，债权人收回所有资金不现实--英国央行官员

路透伦敦2月3日 - 一名英国央行官员周二表示，希腊的债务不可持续，债权人认为能收回所有资金的想法是错误的。

德国表示不愿减记希腊的债务，对此英国央行金融政策委员会委员Martin Taylor暗示，这是不现实的。

“在我看来这是不可持续的，”Taylor在英国议会谈论希腊债务问题时说。

“如果债务国真的认为他们能收回钱，那么我们的状况可能比我所想的更糟糕，”Taylor对英国议会财政委员会表示。

Taylor说“欧洲形势的悲剧”之一，是德国总是在亲欧和对货币和金融活力的需求之间分裂。

Taylor说，希腊债务协议不会解决欧元区的根本性问题，比如缺乏真正的财政和货币联盟。(完)

(编译 李春喜; 审校 王洋)
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