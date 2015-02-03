欧洲金融：希腊债务不可持续，债权人收回所有资金不现实--英国央行官员

更新版 1-美国利率：近期经济增长和通胀数据疲弱应减缓美联储加息计划--布拉德
路透佛罗里达阿米莉亚岛5月8日 - 美国圣路易斯联储总裁布拉德周一表示，年初美国经济的疲弱表现应放慢美国联邦储备理事会(美联储，FED)进一步加息的计划。目前外界广泛预期美联储将在6月会议上再次加息。
路透伦敦2月3日 - 一名英国央行官员周二表示，希腊的债务不可持续，债权人认为能收回所有资金的想法是错误的。
德国表示不愿减记希腊的债务，对此英国央行金融政策委员会委员Martin Taylor暗示，这是不现实的。
“在我看来这是不可持续的，”Taylor在英国议会谈论希腊债务问题时说。
“如果债务国真的认为他们能收回钱，那么我们的状况可能比我所想的更糟糕，”Taylor对英国议会财政委员会表示。
Taylor说“欧洲形势的悲剧”之一，是德国总是在亲欧和对货币和金融活力的需求之间分裂。
Taylor说，希腊债务协议不会解决欧元区的根本性问题，比如缺乏真正的财政和货币联盟。(完)
(编译 李春喜; 审校 王洋)
路透佛罗里达阿米莉亚岛5月8日 - 美国圣路易斯联储总裁布拉德周一表示，年初美国经济的疲弱表现应放慢美国联邦储备理事会(美联储，FED)进一步加息的计划。目前外界广泛预期美联储将在6月会议上再次加息。
* 欧元兑美元从六个月高位回落，兑日圆从一年高位回落 * 美元指数从稍早触及的六个月低位回升 * 欧元前景变得光明，此前马克龙在法国大选中获胜 (新增文末表格) 路透纽约5月8日 - 欧元兑美元周一从六个月高位回落，此前马克龙在法国大选中获胜 ，投资者在欧元自两周前马克龙赢得首轮投票以来上涨约3%中获利了结。 马克龙周日获得压倒性胜利，欧元兑美元升穿1.10美元水准，为11月美国大选以来的最 高位。 “马克龙获胜已基本被欧元消化，”丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne称，“今 日迄今现货市场交易量很大，表明至少市场将回吐4月和5月的部分涨幅。” 同时，避险的日圆和瑞郎周一下跌，因随着马克龙获胜后，风险胃纳改善。 欧元 最高升至1.1023美元的六个月高位，兑日圆也升至124.58日圆的一年高位。 但纽约尾盘，欧元兑美元下跌0.6%，报1.0932美元，兑日圆下跌0.4%，报123.56日圆。 投资者将承诺让法国脱欧的勒庞联
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