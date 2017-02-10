（更正）焦点：希腊即将需要偿债 投资者担心出“意外”

2015年7月资料图展示的是一枚欧元硬币。 REUTERS/Tony Gentile

（更正2月8日发稿：因译文有误，内文第五段改为“欠投资者的大约20亿欧元”，非“欠欧洲央行的大约20亿欧元”。）

路透伦敦2月7日 - 希腊资金紧张，持有该国债务的投资者似乎正在对欧洲官员五年前的承诺失去信心。当时这些官员声称希腊的债务违约将是一次性的。

正是由于这样的有力承诺等因素，希腊才能迅速重返资本市场，在大幅减计仅仅两年之后，就在2014年从民间投资者手中筹集到了资金，这在违约的主权国家中是返回市场速度最快者之一。

当时买进希腊债券的投资者的理由很简单：借给希腊数以千亿计欧元的那些公共债权人，在2012年的债务重组中脱身事外，下一次必然会首当其冲。

然而，就在新债中的第一批数月后即将于7月17日到期之际，希腊、欧盟(EU)和国际货币基金组织(IMF)三方之间的争吵，引发了债券价格下跌，显示出投资者的上述逻辑可能站不住脚。

投资者的主要担忧是，如果对于希腊救助计划的评估到7月初还未完成，那么届时该国将无法获得所需资金，来偿还主要欠欧洲央行的大约80亿欧元，当月还有欠投资者的大约20亿欧元债务需要偿付。

德国LBB-INVEST投资组合经理Lutz Roehmeyer称，对于希腊能否偿还债务存在“一些疑问”，而且有可能发生“意外”。不过，他总体上仍期望希腊偿还债务。Roehmeyer持有大约300万欧元该批债券。

“如果意外发生违约，那么欧洲央行则会遭受损失，而且依我之见，你们会希望避免在欧洲央行层面的损失，”Roehmeyer说。

“关于再次向希腊提供资金方面的坏消息，是一回事，但如果你们传递现在损失已由欧洲央行承担的信息，情况会更糟。”

根据eMAXX数据，该批债券的其他投资者包括Carmignac Gestion、Loomis、Sayles & Company、 Putnam Investment Management及太平洋投资管理公司(PIMCO)。

希腊对与债权人展开激烈谈判并不陌生，该国还曾在2015年差点退出欧元区，不过最终达成了第三轮救助方案。

但希腊未能遵守协议条款，其主要金主也不愿做出让步，以免在今年即将举行大选前有损自己在国内的支持率。这让民间资金再次陷入险境。

希腊公债价格周二跌至面值的95%，这对于即将到期的债券来说很不寻常，此时价格本应略高于面值。交易商称，这表明此债券违约机率在6%左右。

希腊债券违约保险成本亦飙升。这些合约价格暗示，未来五年违约可能性近50%。

未来几周，违约担忧可能会进一步升温。

欧洲官员曾警告称，希腊必须在2月20日欧元集团召开下次会议之前破除僵局；否则其后许多成员国将举行大选，会给谈判造成政治障碍。

**最终期限临近**

1月26日举行的上次欧元集团会议并未确定债权人重返希腊完成评估的具体日期。希腊周二表示，债权人的有些要求“不合逻辑”。

法国兴业银行分析师Yvan Mamalet表示，“一旦欧盟进入活动密集的政治周期，要完成这次评估将极其困难。在此情况下，3月初似乎是达成协议的最晚可能时间。”

“如若不然，7月债务偿还将具有挑战性。”

IMF是否参与希腊第三轮纾困仍不确定，这也会令违约的风险上升。IMF的高层反对欧元集团为希腊设定的财政目标并要求减免债务。

德国已表示，IMF的参与是第三轮纾困计划的前提条件。

德国画报上周报道称，如果IMF退出，德国财政部长朔伊布勒将主张希腊退出欧元区。

虽然这可能是极端情况，但瑞银集团的分析师表示，欧洲议会批准没有IMF参与的新协议需要时间，这也会提升违约的风险。(完)