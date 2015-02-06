《热点透视》欧洲央行对希腊银行业的警告仍是合理的

(本文作者为路透热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 George Hay；编译 许娜

路透伦敦2月5日 - 欧洲央行(ECB)在打政治牌。其管委会2月4日决定撤销希腊债券的宽待，不再允许希腊银行业将国内公债作为换取融资支持的抵押品。从技术上来说，欧洲央行没有越界；但实际上，它却是在施压希腊政府放低姿态，并与欧元区伙伴国达成协议。不过，即便使出政治手段，欧洲央行的决定看来还是合理的。

欧洲央行已经暗示，如果2月底以后，希腊不再遵守与债权人达成的某种形式的援助计划，那么该国银行业者将无法再利用逾250亿欧元的政府担保债券和公债来获得低息流动性。欧洲央行2012年也曾这么做过--当时也是希腊看来可能退出欧元区。这些债券仍能作为获得希腊央行紧急流动性援助(ELA)的抵押品。

欧洲央行官员并不只是出于货币政策考量而采取行动。他们本可以保留弹药，再等上个几周。但希腊新政府的行动及其1月25日当选以来发表的声明，都让欧洲其他政府感到担忧。希腊财长瓦鲁法基斯一直在宣称本国无力偿债。他与欧洲央行总裁德拉吉2月4日的会晤可能已加剧了对希腊行动计划的担忧。

从理论上来说，央行不应采取政治行动。但欧洲央行是欧元区唯一的中央机构。而且与以往的行动相比--例如把某些具体的经济政策强加给爱尔兰、西班牙或葡萄牙政府，插手这件事就算不上什么。