希腊政经：总理齐普拉斯公布2016年撙节预算草案，高声疾呼减免债务

“我们将建议延长(贷款)期限，降低利息并换成固定利率，”他称。

齐普拉斯表示，希腊政府打算在到2017年上半年的20个月内恢复进入资本市场的渠道，并预计经济将在明年中前恢复增长。分析师认为，这两个目标都太过乐观。

**小幅衰退？**

虽然希腊政府官员乐观地认为，由于旅游业收入增加而且上半年数据好于预期，今年经济衰退的程度将小于援助计划的预期，但只有等到12月最终预算通过后，经济预期才会有所变化。

希腊2016年政府债务(包括新贷款)与国内生产总值(GDP)之比料升至197.7%。

文件预计，今年偿债前的基本预算赤字料相当于GDP的0.24%，明年则料转为盈余，相当于GDP的0.5%。根据8月协议，希腊打算从2018年开始实现每年基本预算盈余与GDP之比为3.5%的目标。

齐普拉斯向议员称，希腊政府希望尽快完成首次援助审查及重组其银行业。

外交官员和希腊官员表示，齐普拉斯及左翼激进联盟党(Syriza)已决定暂时停止与债权人斗争并遵守援助条款，以争取及早减免债务，并恢复经济独立性。