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债券 | 2015年 3月 12日 星期四 18:32 BJT

欧洲政经：魏德曼称是否向希腊放贷应由各政府决定而非各国央行

他说，近期德国经济的增长应当“略微”超过正常的水平，2016年增长甚至更强劲。

对于希腊的问题，他说政府和议会必须决定他们是否愿意进一步扩大对希腊的曝险，以及弥补希腊政府的资金需求。(完)

(编译 王颖/李春喜 审校 孙茉莉/高琦)
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