希腊政经：齐普拉斯任命察卡洛托斯任财长，以展现对纾困协议的支持

路透雅典9月22日 - 希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)周二任命两位德高望重的纾困谈判代表来领导他的经济团队，力图向小心谨慎的欧洲伙伴国家保证，新任希腊政府不会放弃改革换现金协议。

齐普拉斯再次任命察卡洛托斯(Euclid Tsakalotos)担任希腊财政部长，并任命George Chouliarakis担任副财长。

察卡洛托斯是一个低调的牛津大学马克思主义经济学家，他在希腊与债权人8月协商制定出860亿欧元贷款协议时曾担任希腊财长。

Chouliarakis在最近选举期间担任看守政府财长，曾经是纾困谈判团队的高级成员。

齐普拉斯重新担任总理后，任命的新内阁成员基本未变。下个月，债权人将审查希腊达到救助目标的进展。(完)