希腊政经：齐普拉斯任命察卡洛托斯任财长，以展现对纾困协议的支持

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透雅典9月22日 - 希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)周二任命两位德高望重的纾困谈判代表来领导他的经济团队，力图向小心谨慎的欧洲伙伴国家保证，新任希腊政府不会放弃改革换现金协议。
齐普拉斯再次任命察卡洛托斯(Euclid Tsakalotos)担任希腊财政部长，并任命George Chouliarakis担任副财长。
察卡洛托斯是一个低调的牛津大学马克思主义经济学家，他在希腊与债权人8月协商制定出860亿欧元贷款协议时曾担任希腊财长。
Chouliarakis在最近选举期间担任看守政府财长，曾经是纾困谈判团队的高级成员。
齐普拉斯重新担任总理后，任命的新内阁成员基本未变。下个月，债权人将审查希腊达到救助目标的进展。(完)
(编译 杜明霞；审校 张若琪)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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