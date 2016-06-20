希腊年底前或可以解除资本管制--银行业协会负责人

路透雅典6月18日 - 希腊银行业协会负责人Louka Katseli周六表示，该国可能在年底前解除在欧债危机高峰时实施的绝大多数或全部资本管制。

去年6月希腊正与国际机构进行严苛的救助谈判，为防止存款外逃使该国银行系统瘫痪，希腊限制储户每周从银行提取的现金不得超过420欧元。

身兼希腊第二大银行National Bank(NBGr.AT)董事长的Louka Katseli通过希腊国家电视台表示，个人认为绝大多数资本管制措施可以在今年秋天和年底前解除。

Katseli说，本月希腊成功完成了救助改革的首轮评估，有助于恢复投资者对该国的信心，解除资本管制的一个条件已经达到。

她说，下一步措施将是欧洲央行(ECB)接受希腊公债作为抵押物，使希腊银行业可以获得低息资金。

此前路透报导，消息人士表示，虽然评级机构将希腊公债评为“垃圾”级，但欧洲央行在6月22日的管委会会议上，很有可能去掉对于获得投资级债信评级的要求，只要下一批75亿欧元救助资金在下周初按时发放。

Katseli说，要完全解除资本管制，剩余的两个条件则不太容易实现。这两个条件分别是有效管理不良贷款，和让存款重回希腊银行系统。(完)