欧洲政经：希腊政府发言人称，政府尊重央行独立性

香港已公布经济指标--2017/5/12
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2017
路透雅典5月14日 - 希腊政府发言人周四表示，政府尊重央行的独立性，此前一位资深部长批评央行总裁史托纳拉斯在关闭一家小银行时所扮演的角色。(完)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2017
路透台北5月12日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增880.5亿台币；至周五央行存单未到期余额为7兆 (万亿)6,619.80亿台币。上周央行定存单发行余额则为净增451.5亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿) 5/8 1,408 1,408.50 0.50 5/9 797.5 797.5 0.00 5/10 803.5 802 -1.50 *5/11 7,612.50 8,130 517.50 *5/12 2,495.50 2
* 台币兑美元连续第二日微收扬 * 台股万点附近强势整理支撑区间偏升 * 台币兑美元下周区间料在30.000-30.300 路透台北5月12日 - 台币兑美元周五微收升，延续第二日微扬走势，本周收涨 0.06%；交易员表示，由于短线台股维持万点附近强势整理，支撑台币区间偏升，惟随着进 口商进场买汇及韩元升幅收敛至平盘，使台币回归量缩狭幅盘整格局，下周关注台股后市及 外资流向。 他们指出，本周台币大致在30.100-30.300间窄幅波动，因美元逢低仍见进口商承接， 而出口商则在台币趋跌时进场抛汇，使台币盘整观望稍晚美国公布4月CPI及零售销售等数据 ，或牵动国际美元进一步动向。 〞今天都没什么量，就是盘整而已。〞一大型银行交易员说。 另位大型银行交易员也称，台币万点行情理应迎来外资大量汇入，但以目前外资汇入量 能来看根本不成比例，暂先观察万点行情可以维持多久时间及期间外资操作动向是否改变。 台湾股市周五收跌0.15%报9,986.82点；证交所资料显示，今日外资及陆资在