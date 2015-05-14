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货币新闻 | 2015年 5月 14日 星期四 18:22 BJT

欧洲政经：希腊政府发言人称，政府尊重央行独立性

路透雅典5月14日 - 希腊政府发言人周四表示，政府尊重央行的独立性，此前一位资深部长批评央行总裁史托纳拉斯在关闭一家小银行时所扮演的角色。(完)
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