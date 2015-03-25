希腊代表团访华 寻求促进双边投资与贸易

路透雅典3月24日 - 希腊政府周二称，希腊高官代表团周三起将对中国进行为期四天的访问，旨在促进双边投资和贸易。

希腊副总理兹拉加萨基斯（Yannis Dragasakis）与外长科恰斯（Nikos Kotzias）将于3月25至28日访问中国，这是希腊新政府上台后首次访问中国。

中国国务院总理李克强与希腊总理齐普拉斯上月通电话，讨论希腊派团访问中国事宜，为齐普拉斯访华铺路。

李克强称中希关系前景广阔，呼吁希方支持中希合作的比雷埃夫斯港项目。

比雷埃夫斯港是希腊最繁忙的港口，中远集团目前管理着该港的两个货运码头。按照去年的一项私有化计划，中远集团与其他四家竞标者入围比雷埃夫斯港务局67%股份的竞标名单。

希腊新政府上台后，履行暂停私有化的竞选承诺，叫停该港口股份出售进程。

希腊外长科恰斯周三将与中国外长王毅会晤，而副总理兹拉加萨基斯则将于周五与中国国务院副总理马凯会面。（完）

编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍

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