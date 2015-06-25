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时事要闻 | 2015年 6月 25日 星期四 17:16 BJT

中国称希望希腊债务磋商取得进展 早日走出危机

路透北京6月25日 - 中国外交部周四称，希望希腊债务谈判能够取得进展，尽快结束危机。

"我们希望关于希腊债务问题的磋商能够取得进展，能够使希腊早日走出危机，" 中国外交部发言人陆慷在外交部例行记者会上表示。

中国国务院总理李克强将于下周出访欧洲，在布鲁塞尔出席中欧领导人峰会并访问法国。

陆慷重申中国一贯支持欧盟一体化进程，支持一个强大的欧元区。

若未来48小时内无法达成一项资金换改革的协议，希腊偿还国际货币基金组织16亿欧元的可能性将很小。希腊债务违约或引发银行挤兑和资本管制，并可能导致希腊退出欧元区。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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