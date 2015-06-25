中国称希望希腊债务磋商取得进展 早日走出危机

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透北京6月25日 - 中国外交部周四称，希望希腊债务谈判能够取得进展，尽快结束危机。
"我们希望关于希腊债务问题的磋商能够取得进展，能够使希腊早日走出危机，" 中国外交部发言人陆慷在外交部例行记者会上表示。
中国国务院总理李克强将于下周出访欧洲，在布鲁塞尔出席中欧领导人峰会并访问法国。
陆慷重申中国一贯支持欧盟一体化进程，支持一个强大的欧元区。
若未来48小时内无法达成一项资金换改革的协议，希腊偿还国际货币基金组织16亿欧元的可能性将很小。希腊债务违约或引发银行挤兑和资本管制，并可能导致希腊退出欧元区。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。