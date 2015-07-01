中国呼吁继续进行希腊债务谈判

路透北京7月1日 - 针对希腊对国际货币基金组织（IMF）贷款违约的情况，中国外交部周三呼吁希腊与债权国继续债务谈判。

IMF称，希腊未如期向其偿还16亿欧元的贷款。因此，IMF总裁拉加德将向该组织理事会汇报希腊“拖欠了款项”，即对违约的官方委婉说法。

中国外交部发言人华春莹称，中国希望看到一个繁荣的欧洲、团结的欧盟、强大的欧元。

华春莹在中国外交部例行记者会上表示：“希腊能否留在欧元区，不仅关系到欧元的稳定，也事关世界金融稳定和经济复苏。希望国际债权人和希腊方面尽快达成一致，使希腊和欧元区都能够度过这场危机。”

“我们愿意看到希腊留在欧元区。中方愿为此继续发挥建设性作用。”

中国将希腊视为中国产品进入欧洲和非洲的门户。欧盟是中国最大贸易伙伴，中国则是欧盟第二大贸易伙伴。

中国国务院总理李克强本周出访布鲁塞尔时表示，中国不希望看到希腊退出欧元区，且中国将继续购买欧元区债券。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王琛

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