中国称希望希腊债务磋商取得进展 早日走出危机

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京6月25日 - 中国外交部周四称，希望希腊债务谈判能够取得进展，尽快结束危机。
"我们希望关于希腊债务问题的磋商能够取得进展，能够使希腊早日走出危机，" 中国外交部发言人陆慷在外交部例行记者会上表示。
中国国务院总理李克强将于下周出访欧洲，在布鲁塞尔出席中欧领导人峰会并访问法国。
陆慷重申中国一贯支持欧盟一体化进程，支持一个强大的欧元区。
若未来48小时内无法达成一项资金换改革的协议，希腊偿还国际货币基金组织16亿欧元的可能性将很小。希腊债务违约或引发银行挤兑和资本管制，并可能导致希腊退出欧元区。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”