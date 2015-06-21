希腊金融：由于担心多米诺效应，ECB不会让希腊银行业崩溃--官员

路透雅典6月20日 - 一名希腊政府官员周六表示，欧洲央行(ECB)不会让希腊银行业崩溃，因为这会产生多米诺效应，拖垮欧洲其他地区的银行。

随着希腊一步步靠近违约，甚至有可能退出欧元区，紧张的希腊储户最近几天每天都从银行提走数以10亿欧元计算的存款，欧洲央行提高了对该国银行业紧急援助资金的上限，以使希腊银行业维持运转。