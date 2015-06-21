希腊金融：由于担心多米诺效应，ECB不会让希腊银行业崩溃--官员

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透雅典6月20日 - 一名希腊政府官员周六表示，欧洲央行(ECB)不会让希腊银行业崩溃，因为这会产生多米诺效应，拖垮欧洲其他地区的银行。
随着希腊一步步靠近违约，甚至有可能退出欧元区，紧张的希腊储户最近几天每天都从银行提走数以10亿欧元计算的存款，欧洲央行提高了对该国银行业紧急援助资金的上限，以使希腊银行业维持运转。
“欧洲央行不能让希腊银行业崩溃，”政府官员Alekos Flabouraris对希腊Mega television电视台称。“他们知道，如果希腊银行业崩溃，会产生多米诺效应。”(完)
(编译 李春喜 审校 王丽鑫)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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