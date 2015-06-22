欧洲政经：即便希腊退出欧元区，也不意味欧元终结--德国商业银行CEO

路透巴黎6月22日 - 法国回声报周一引述德国第二大银行--德国商业银行 执行长Martin Blessing报导称，如果希腊退出欧元区，并不意味着欧元的终结。

“那是(希腊总理)齐普拉斯想让我们相信的，但情况未必如此，”Blessing对法国回声报称。

Blessing表示，如果希腊发生债务违约，也不一定会退出欧元区，而且即便退出欧元区，他认为其他国家也没理由步希腊后尘。

“如果离开欧元区会让希腊过得更好，情况可能会那样，但这种可能性有多大？阿根廷可不是个令人信服的例子，”他说。

欧元区周一将召开峰会，努力让希腊留在欧元区。(完)