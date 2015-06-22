欧洲政经：即便希腊退出欧元区，也不意味欧元终结--德国商业银行CEO

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透巴黎6月22日 - 法国回声报周一引述德国第二大银行--德国商业银行 执行长Martin Blessing报导称，如果希腊退出欧元区，并不意味着欧元的终结。
“那是(希腊总理)齐普拉斯想让我们相信的，但情况未必如此，”Blessing对法国回声报称。
Blessing表示，如果希腊发生债务违约，也不一定会退出欧元区，而且即便退出欧元区，他认为其他国家也没理由步希腊后尘。
“如果离开欧元区会让希腊过得更好，情况可能会那样，但这种可能性有多大？阿根廷可不是个令人信服的例子，”他说。
欧元区周一将召开峰会，努力让希腊留在欧元区。(完)
(编译 杜明霞；审校 于春红)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。