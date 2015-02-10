欧洲政经：欧盟计划下周一与希腊达成过渡债务协议

一名欧盟官员后来表示，目前的目标是在下周一欧元集团在布鲁塞尔举行会议之前达成过渡性协议。

“在2月28日当前的救助协议到期之前，这将给予各国议会的批准的时间，”该官员称。

希腊希望与欧元区达成新的债务协议，以摆脱自2010年以来由国际金主施加的撙节措施。现有协议将在2月底到期。

“当然，(欧盟执委会)主席、希腊总理齐普拉斯和所有欧元区相关参与方正在进行紧密接触。但截至目前，没有太大成果，”欧盟执委会发言人称。(完)