欧洲政经：欧盟计划下周一与希腊达成过渡债务协议

美国新股：中国P2P网络借贷平台拍拍贷拟上半年IPO筹资2亿美元--IFR
路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。
一名欧盟官员后来表示，目前的目标是在下周一欧元集团在布鲁塞尔举行会议之前达成过渡性协议。
“在2月28日当前的救助协议到期之前，这将给予各国议会的批准的时间，”该官员称。
希腊希望与欧元区达成新的债务协议，以摆脱自2010年以来由国际金主施加的撙节措施。现有协议将在2月底到期。
“当然，(欧盟执委会)主席、希腊总理齐普拉斯和所有欧元区相关参与方正在进行紧密接触。但截至目前，没有太大成果，”欧盟执委会发言人称。(完)
(编译/审校 王洋/李春喜)
路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（1月14日-1月20日）共有18家信托公司发行了27款集合信托产品，发行数量环比减少7款，降幅为20.59%；发行的信托产品总计划募集规模76.38亿元人民币，环比增加14.26亿元，增幅为22.96%。
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。