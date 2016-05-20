焦点：欧元区和IMF对于何时减轻希腊偿债负担各持己见

路透布鲁塞尔5月18日 - 欧元区和国际货币基金组织(IMF)为希腊债务危机而苦恼，不过这次不是与希腊政府闹矛盾，而是彼此之间对于何时减轻希腊未来偿还巨额债务的压力出现了分歧。

欧元区已开始磋商缓解希腊债务压力，但希望推迟至2018年才做出最终决定；而IMF则坚称，希腊的债务偿还无法持续，投资者现在就需要明确结果。

欧元区财长下周二召开会议时可能会达成一项初步计划，按他们的说法是一项政治协议。但据筹备此次会议的欧元区官员说，他们的提议很可能附加很高的条件。

关键是找到一个办法，既能降低希腊的偿债负担，又不用真的减计债务，而是对希腊的债务进行“重新安排”：降低利率，延长期限，根据经济增长情况设定偿债上限。

欧元区财长在5月9日要求副手们研究这样一些具体措施，等到2018年纾困结束时，如果希腊执行了所有承诺的改革，这些举措“如有必要”将会提供给希腊。

2012年11月以来欧元区针对希腊债务减免发布的所有声明中，都可以见到“如有必要”这个说法。这主要是由于以德国为首一些国家的坚持，因他们其实认为根本没有这种必要。

而IMF则没有这样的纠结。“为恢复债务的可持续性...我们的欧洲伙伴采取果断行动，提供进一步的正式债务减免，这是十分重要的，”该组织称。

不过，欧元区需要解决成员国之间的看法分歧，各国将在下周尝试达成共识。官员们认为，即便“如有必要”这个词语被保留，希腊和他们的欧元区金主也可能都声称自己取得了胜利。

一位官员认为，“希腊可以回家说，欧元集团已经‘原则上’决定2018年之后给予我们债务减免，”而与此同时，一贯态度强硬的德国财长朔伊布勒也可以告诉德国人民，2018年及以后的希腊政府财政状况才是值得重视的。

**分歧**

但问题是IMF对欧元区“如有必要”的说法不感冒。柏林迫切希望IMF参与希腊纾困进程，以安抚德国国内的强硬派。但IMF坚持认为有必要减免债务，并且需要现在做出决定，而不是等到2018年。

“IMF不太可能接受象'如有必要'这种模糊的减债承诺，”一位了解IMF态度的官员表示，“IMF的立场是，需要先对减债机制和规模达成一致，然后其才会加入进来。”

他并称，“实际的债务减免可以逐步展开。但在新的纾困计划结束之时，如2018年，希腊债务必须被断定为可持续性的，也就是说之后的债务减免必须锁定。”

但欧元区的财经首脑不希望现在就锁定任何事情，他们担心如果这么做，会失去对希腊政府的影响力。 (完)