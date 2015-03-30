《焦点》希腊总理称希望达成“诚实的妥协”，但不会不惜代价

路透基点：北汽集团2.65亿欧元贷款结案，银行踊跃参与--TRLPC
路透香港5月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，北汽集团的2.65亿欧元(2.88亿美元)五年期贷款获得银行业者热烈响应，已完成结案。
希腊政府官员称，该计划的目标是今年基本预算盈余达到国内生产总值(GDP)的1.5%，经济增长1.4%，均低于初始目标。根据希腊与欧盟/国际货币基金组织(IMF)2,400亿欧元(2,600亿美元)纾困方案，这两项初始目标分别为3%和2.9%。
希腊周一提出债务减免问题，这是该国试图转变与债权人辩论主题的一个潜在信号。最近希腊很少提及债务减免，虽然这是齐普拉斯在竞选阶段的核心口号。
齐普拉斯表示，债权人已经同意6月开始举行债务减免谈判，届时纾困计划将到期。去年，希腊公共债务与GDP之比超过177%。
“解决方法是--要么实行债务减免，要么延期，或者将偿款与经济产出或出口增加相关联，或者降低利率，”副财长Dimitris Mardas对金融日报Naftemporiki表示。
尽管面临资金难题，但齐普拉斯政府仍广受希腊人支持。Macedonia大学为Skai电视台进行的民调显示，55.5%的希腊人认为齐普拉斯政府的谈判策略是正确的，27.5%觉得是错误的。
经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚周一在斯德哥尔摩对路透表示，债务减免不在讨论之内，他还排除了希腊退出欧元区的可能。(完)
(编译 郑茵/李爽/秦德兴/杜明霞；审校 张涛/徐文焰)
路透香港5月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，北汽集团的2.65亿欧元(2.88亿美元)五年期贷款获得银行业者热烈响应，已完成结案。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年5月11日—中国政府抑制信贷增速的政策措施是其控制金融风险的举措之一，标普全球评级今日发布的报告《中国流动性压力可能仍属可控》如是表示。 该报告表示，中国当前由政府主导的流动性紧缩不太可能提升系统性风险。融资收紧反映出政府遏制同业信贷增长过快以及控制经济体内整体信贷增长的企图。 标普全球评级信用分析师廖强表示：“我们预期大型银行和中小型银行的信用状况将出现分化。几家最大型的银行作为市场上主要的流动性提供方，得益于利息收入的增加，可抵消部分压力。但小型银行一定程度上由于高度依赖批发融资，资本缓冲余地相对较小，在吸收未来损失方面较弱，因此信用指标恶化速度可能更快。” 过去数月新的债券发行下降，但这一融资缺口大致由增加的银行贷款、股权融资和影子银行融资活动填补。境内债券发行下降导致的另外一个现象是在海外债券市场寻求融资的潜在借款人数量上升。而近几个月银行间利率和信用债收益率也不出所料呈现上升趋势。 标普全球评级信用分析师李国宜表示：“债券发行下降可能导致特定类型发债人的再融资风险