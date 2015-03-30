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货币新闻 | 2015年 3月 31日 星期二 07:28 BJT

《焦点》希腊总理称希望达成“诚实的妥协”，但不会不惜代价

希腊政府官员称，该计划的目标是今年基本预算盈余达到国内生产总值(GDP)的1.5%，经济增长1.4%，均低于初始目标。根据希腊与欧盟/国际货币基金组织(IMF)2,400亿欧元(2,600亿美元)纾困方案，这两项初始目标分别为3%和2.9%。

希腊周一提出债务减免问题，这是该国试图转变与债权人辩论主题的一个潜在信号。最近希腊很少提及债务减免，虽然这是齐普拉斯在竞选阶段的核心口号。

齐普拉斯表示，债权人已经同意6月开始举行债务减免谈判，届时纾困计划将到期。去年，希腊公共债务与GDP之比超过177%。

“解决方法是--要么实行债务减免，要么延期，或者将偿款与经济产出或出口增加相关联，或者降低利率，”副财长Dimitris Mardas对金融日报Naftemporiki表示。

尽管面临资金难题，但齐普拉斯政府仍广受希腊人支持。Macedonia大学为Skai电视台进行的民调显示，55.5%的希腊人认为齐普拉斯政府的谈判策略是正确的，27.5%觉得是错误的。

经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚周一在斯德哥尔摩对路透表示，债务减免不在讨论之内，他还排除了希腊退出欧元区的可能。(完)

(编译 郑茵/李爽/秦德兴/杜明霞；审校 张涛/徐文焰)
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