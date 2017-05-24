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债券 | 2017年 5月 24日 星期三 21:31 BJT

标题新闻：若希腊能在20年内维持基本预算盈余不低于GDP的3%，便无需欧元区国家减免债务-ESM文件

ESM：欧洲稳定机制 GDP：国内生产总值

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